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Большинство туляков больше полагаются на пенсию, чем на свои сбережения
Фото: ru.freepik.com.

Большинство туляков больше полагаются на пенсию, чем на свои сбережения

На детей полагается всего лишь один из 100 опрошенных.

Почти половина туляков после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода, рассказали аналитики Superjob. Так ответили 25 и 24% опрошенных соответственно.

На личные сбережения полагаются 18% респондентов. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) рассматривают как основной источник дохода лишь 4%, а на детей полагается всего лишь один из 100 опрошенных.

Среди тех, кто собирается жить на пенсию или работать/подрабатывать, больше мужчин, чем женщин: 28% мужчин назвали основным источником дохода в пожилом возрасте пенсию, 26% — работу или подработку. Среди женщин 24% надеются на пенсию или зарплату. Последние рассчитывают больше на собственные накопления (21% против 14%).

— Чем старше россияне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в два раза чаще россиян до 34 лет, — отмечается в исследовании.

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сегодня, в 10:30 +2
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