Большинство туляков больше полагаются на пенсию, чем на свои сбережения

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На детей полагается всего лишь один из 100 опрошенных.

Почти половина туляков после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода, рассказали аналитики Superjob. Так ответили 25 и 24% опрошенных соответственно.

На личные сбережения полагаются 18% респондентов. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) рассматривают как основной источник дохода лишь 4%, а на детей полагается всего лишь один из 100 опрошенных.

Среди тех, кто собирается жить на пенсию или работать/подрабатывать, больше мужчин, чем женщин: 28% мужчин назвали основным источником дохода в пожилом возрасте пенсию, 26% — работу или подработку. Среди женщин 24% надеются на пенсию или зарплату. Последние рассчитывают больше на собственные накопления (21% против 14%).

— Чем старше россияне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в два раза чаще россиян до 34 лет, — отмечается в исследовании.