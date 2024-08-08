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Тульская область готова принять около 500 жителей Курской области после атаки ВСУ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область готова принять около 500 жителей Курской области после атаки ВСУ

Пострадавших разместят в региональных медучреждениях.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев на внеочередном заседании оперативного штаба обсудил вопрос оказания помощи Курской области. 

В регион, при необходимости направят автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь. По словам главы региона, пострадавших готовы разместить в медучреждениях Тульской области. Также регион готов принять у себя в самое ближайшее время порядка 500 жителей Курской области.

— Тульская область, как и во все времена, готова прийти на помощь. Мы находимся на прямой связи с главой и Правительством Курской области и предоставим все необходимое, — отметил Дмитрий Миляев.

Напомним, 6 августа стало известно о мощном обстреле города Суджи, в результате которого пострадали мирные жители и были разрушены жилые дома. Вскоре после этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Минобороны отчиталось, что продвижение противника вглубь России остановлено. 

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Автор:
сегодня, в 09:20 +1
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