Страна: Республика Корея, 2018

Премьера: в РФ 05.07.2018

Режиссер: Ли Чхан-дон

Актеры: Ю А-ин, Чон Джон-со, Стивен Ян, Ким Су-гён, Чхве Сын-хо, Мун Сон-гын, Мин Бок-ки, Пан Хе-ра, Ли Бон-нён, Ли Ён-сок

Жанр: детектив, триллер

Продолжительноcть: 148 мин

Молодой человек Чон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.