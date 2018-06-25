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Пылающий

Пылающий

Страна:
Республика Корея, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.07.2018
 
Режиссер:
Ли Чхан-дон
  
Актеры:
Ю А-ин, Чон Джон-со, Стивен Ян, Ким Су-гён, Чхве Сын-хо, Мун Сон-гын, Мин Бок-ки, Пан Хе-ра, Ли Бон-нён, Ли Ён-сок
  
Жанр:
детектив, триллер
  
Продолжительноcть:
148 мин
  

Молодой человек Чон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.

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Сегодня
15:10 ДКЖкино
21:30 ДКЖкино
Завтра
15:10 ДКЖкино
21:30 ДКЖкино
7 июля, суббота
15:10 ДКЖкино
21:30 ДКЖкино
8 июля, воскресенье
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9 июля, понедельник
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