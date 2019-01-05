Путь домой

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 10.01.2019

Режиссер: Чарльз Мартин Смит

Актеры: Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Эдвард Джеймс Олмос, Александра Шипп, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Люсия Уолтерс, Фэрра Авива, Джона Хауэр-Кинг

Жанр: семейный, приключения

Продолжительноcть: 95 мин

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Основано на романе Брюса Кэмерона.