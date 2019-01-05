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Путь домой

Путь домой

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.01.2019
 
Режиссер:
Чарльз Мартин Смит
  
Актеры:
Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Эдвард Джеймс Олмос, Александра Шипп, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Люсия Уолтерс, Фэрра Авива, Джона Хауэр-Кинг
  
Жанр:
семейный, приключения
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Основано на романе Брюса Кэмерона.

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