Путь домой
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Чарльз Мартин Смит
Актеры:
Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Эдвард Джеймс Олмос, Александра Шипп, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Люсия Уолтерс, Фэрра Авива, Джона Хауэр-Кинг
Жанр:
семейный, приключения
Продолжительноcть:
95 мин
Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Основано на романе Брюса Кэмерона.
12 января, суббота
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13 января, воскресенье
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14 января, понедельник
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15 января, вторник
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16 января, среда
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17 января, четверг
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Сегодня
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12 января, суббота
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13 января, воскресенье
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15 января, вторник
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16 января, среда
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17 января, четверг
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