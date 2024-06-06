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Пушкин и... Михайловское. Начало

Пушкин и... Михайловское. Начало

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Екатерина Гаврюшкина
  
Жанр:
Анимационный, Биография, Исторический
  
Продолжительноcть:
60 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Добро пожаловать в сказку о Пушкине! Сказку про знаменитого русского поэта: его портрет смотрит на нас с обложек учебников, его произведения мы учили в школе, его имя знают все. Правдивые и выдуманные истории о том, как молодой поэт переживает смешные и загадочные приключения во время своей ссылки. В этом ему помогают настоящие друзья, а также мышка, пес и кот. А у самого поэта доброе сердце и любовь к жизни — а, значит, у этой сказки будет счастливый конец.

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