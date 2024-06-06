Пушкин и... Михайловское. Начало

Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Екатерина Гаврюшкина

Жанр: Анимационный, Биография, Исторический

Продолжительноcть: 60 минут

Возрастные ограничения: 6+

Добро пожаловать в сказку о Пушкине! Сказку про знаменитого русского поэта: его портрет смотрит на нас с обложек учебников, его произведения мы учили в школе, его имя знают все. Правдивые и выдуманные истории о том, как молодой поэт переживает смешные и загадочные приключения во время своей ссылки. В этом ему помогают настоящие друзья, а также мышка, пес и кот. А у самого поэта доброе сердце и любовь к жизни — а, значит, у этой сказки будет счастливый конец.