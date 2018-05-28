Псы под прикрытием

Страна: Великобритания, США, 2018

Премьера: в РФ 31.05.2018

Режиссер: Раджа Госнелл

Актеры: Алан Камминг, Стэнли Туччи, Наташа Лионн, Уилл Арнетт, Габриэль Иглесиас, РуПол, Шакил О’Нил, Лудакрис, Делия Шеппард, Ронни Анкона

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 92 мин

Серьезному детективу придется объединиться в работе с необычным напарником — не замолкающим ни на минуту псом Максом. Вместе им предстоит отправиться в Лас-Вегас, где под вывеской престижной выставки собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных, чтобы вывести контрабандистов на чистую воду.