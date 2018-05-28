Псы под прикрытием
Страна:
Великобритания, США, 2018
Премьера:
в РФ 31.05.2018
Режиссер:
Раджа Госнелл
Актеры:
Алан Камминг, Стэнли Туччи, Наташа Лионн, Уилл Арнетт, Габриэль Иглесиас, РуПол, Шакил О’Нил, Лудакрис, Делия Шеппард, Ронни Анкона
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
92 мин
Серьезному детективу придется объединиться в работе с необычным напарником — не замолкающим ни на минуту псом Максом. Вместе им предстоит отправиться в Лас-Вегас, где под вывеской престижной выставки собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных, чтобы вывести контрабандистов на чистую воду.
Сегодня
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Завтра
|10:00
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|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:30
|Алмаз Синема
|17:55
|Союз (Алексин)
2 июня, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Союз (Алексин)
|13:15
|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:30
|Алмаз Синема
|17:55
|Союз (Алексин)
3 июня, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Союз (Алексин)
|13:15
|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:30
|Алмаз Синема
|17:55
|Союз (Алексин)
4 июня, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Союз (Алексин)
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|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:30
|Алмаз Синема
|17:55
|Союз (Алексин)
5 июня, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Союз (Алексин)
|13:15
|Алмаз Синема
|15:30
|Союз (Алексин)
|16:30
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6 июня, среда
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10:10
15:30
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Завтра
|Алмаз Синема
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10:00
13:15
16:30
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10:10
15:30
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2 июня, суббота
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10:00
13:15
16:30
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10:10
15:30
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3 июня, воскресенье
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10:00
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16:30
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10:10
15:30
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4 июня, понедельник
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10:00
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16:30
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10:10
15:30
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5 июня, вторник
|Алмаз Синема
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10:00
13:15
16:30
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10:10
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6 июня, среда
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10:30
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10:10
15:30
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