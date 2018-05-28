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Псы под прикрытием

Псы под прикрытием

Страна:
Великобритания, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.05.2018
 
Режиссер:
Раджа Госнелл
  
Актеры:
Алан Камминг, Стэнли Туччи, Наташа Лионн, Уилл Арнетт, Габриэль Иглесиас, РуПол, Шакил О’Нил, Лудакрис, Делия Шеппард, Ронни Анкона
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Серьезному детективу придется объединиться в работе с необычным напарником — не замолкающим ни на минуту псом Максом. Вместе им предстоит отправиться в Лас-Вегас, где под вывеской престижной выставки собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных, чтобы вывести контрабандистов на чистую воду.

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