Прощай, Кристофер Робин
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 23.11.2017
Режиссер:
Саймон Кертис
Актеры:
Донал Глисон, Марго Робби, Келли Макдоналд, Фиби Уоллер-Бридж, Алекс Лоутер, Стивен Кэмпбелл Мур, Джеральдин Сомервилль, Нико Мираллегро, Саймон Уильямс , Анджела Холмс
Жанр:
биографический, семейный
Продолжительноcть:
107 мин
Появлением Винни-Пуха мы обязаны А.А. Милну и его сыну Кристоферу Робину, но эта история успеха выросла из семейных трудностей и принесла проблемы: всегда непросто делить любимых друзей со всем миром.
Сегодня
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00