Прощай, Кристофер Робин

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 23.11.2017

Режиссер: Саймон Кертис

Актеры: Донал Глисон, Марго Робби, Келли Макдоналд, Фиби Уоллер-Бридж, Алекс Лоутер, Стивен Кэмпбелл Мур, Джеральдин Сомервилль, Нико Мираллегро, Саймон Уильямс , Анджела Холмс

Жанр: биографический, семейный

Продолжительноcть: 107 мин

Появлением Винни-Пуха мы обязаны А.А. Милну и его сыну Кристоферу Робину, но эта история успеха выросла из семейных трудностей и принесла проблемы: всегда непросто делить любимых друзей со всем миром.