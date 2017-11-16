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Прощай, Кристофер Робин

Прощай, Кристофер Робин

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.11.2017
 
Режиссер:
Саймон Кертис
  
Актеры:
Донал Глисон, Марго Робби, Келли Макдоналд, Фиби Уоллер-Бридж, Алекс Лоутер, Стивен Кэмпбелл Мур, Джеральдин Сомервилль, Нико Мираллегро, Саймон Уильямс , Анджела Холмс
  
Жанр:
биографический, семейный
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Появлением Винни-Пуха мы обязаны А.А. Милну и его сыну Кристоферу Робину, но эта история успеха выросла из семейных трудностей и принесла проблемы: всегда непросто делить любимых друзей со всем миром.

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