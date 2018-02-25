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Проект «Флорида»

Проект «Флорида»

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.03.2018
 
Режиссер:
Шон Бэйкер
  
Актеры:
Уиллем Дефо, Бруклин Принс, Калеб Лэндри Джонс, Мэйкон Блэр, Карен Карагулян, Сэнди Кэйн
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
115 мин
  
Бюджет:
$2 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,01
          
 

История шестилетней девочки Муни и ее матери Хэйли. Они живут в затрапезном мотеле «Волшебный замок», находящемся недалеко от местного Диснейленда. Некоторые туристы ненароком путают это место с официальной гостиницей возле парка развлечений, впрочем своих интересностей и тут хватает. Дети здешних матерей-одиночек, большинство из которых либо работают обслугой, либо сидят на пособиях, предоставлены самим себе. Маленькие Муни, Скути и Йенси регулярно ищут, чем себя занять.

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Сегодня
19:30 ДКЖкино
Завтра
19:30 ДКЖкино
10 марта, суббота
19:30 ДКЖкино
11 марта, воскресенье
19:30 ДКЖкино
12 марта, понедельник
19:30 ДКЖкино
13 марта, вторник
19:30 ДКЖкино
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