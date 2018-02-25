Проект «Флорида»
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 08.03.2018
Режиссер:
Шон Бэйкер
Актеры:
Уиллем Дефо, Бруклин Принс, Калеб Лэндри Джонс, Мэйкон Блэр, Карен Карагулян, Сэнди Кэйн
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
115 мин
Бюджет:
$2 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,01
История шестилетней девочки Муни и ее матери Хэйли. Они живут в затрапезном мотеле «Волшебный замок», находящемся недалеко от местного Диснейленда. Некоторые туристы ненароком путают это место с официальной гостиницей возле парка развлечений, впрочем своих интересностей и тут хватает. Дети здешних матерей-одиночек, большинство из которых либо работают обслугой, либо сидят на пособиях, предоставлены самим себе. Маленькие Муни, Скути и Йенси регулярно ищут, чем себя занять.
Сегодня
|19:30
|ДКЖкино
Завтра
|19:30
|ДКЖкино
10 марта, суббота
|19:30
|ДКЖкино
11 марта, воскресенье
|19:30
|ДКЖкино
12 марта, понедельник
|19:30
|ДКЖкино
13 марта, вторник
|19:30
|ДКЖкино
14 марта, среда
|17:00
|ДКЖкино