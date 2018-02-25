Проект «Флорида»

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 08.03.2018

Режиссер: Шон Бэйкер

Актеры: Уиллем Дефо, Бруклин Принс, Калеб Лэндри Джонс, Мэйкон Блэр, Карен Карагулян, Сэнди Кэйн

Жанр: драма

Продолжительноcть: 115 мин

Бюджет: $2 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,01

История шестилетней девочки Муни и ее матери Хэйли. Они живут в затрапезном мотеле «Волшебный замок», находящемся недалеко от местного Диснейленда. Некоторые туристы ненароком путают это место с официальной гостиницей возле парка развлечений, впрочем своих интересностей и тут хватает. Дети здешних матерей-одиночек, большинство из которых либо работают обслугой, либо сидят на пособиях, предоставлены самим себе. Маленькие Муни, Скути и Йенси регулярно ищут, чем себя занять.