Призраки Элоиз

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 23.02.2017

Режиссер: Роберт Легато

Актеры: Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Джордан Тровиллион, Эмбер Вилан, Тим Холмс

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 89 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,7

Четверо друзей вламываются в заброшенную психиатрическую лечебницу в поисках свидетельства о смерти, которое позволит одному из них получить огромное наследство. Однако поиски свидетельства вскоре перестают быть важными в этом месте, хранящем зловещие воспоминания. Им предстоит не только искать выход из ловушек, времени и пространства, но и из своих собственных мыслей.