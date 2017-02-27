Призраки Элоиз
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 23.02.2017
Режиссер:
Роберт Легато
Актеры:
Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Джордан Тровиллион, Эмбер Вилан, Тим Холмс
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
89 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,7
Четверо друзей вламываются в заброшенную психиатрическую лечебницу в поисках свидетельства о смерти, которое позволит одному из них получить огромное наследство. Однако поиски свидетельства вскоре перестают быть важными в этом месте, хранящем зловещие воспоминания. Им предстоит не только искать выход из ловушек, времени и пространства, но и из своих собственных мыслей.
Сегодня
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 марта, среда
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
1 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30