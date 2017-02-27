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Призраки Элоиз

Призраки Элоиз

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.02.2017
 
Режиссер:
Роберт Легато
  
Актеры:
Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Джордан Тровиллион, Эмбер Вилан, Тим Холмс
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
89 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,7
          
 

 

Четверо друзей вламываются в заброшенную психиатрическую лечебницу в поисках свидетельства о смерти, которое позволит одному из них получить огромное наследство. Однако поиски свидетельства вскоре перестают быть важными в этом месте, хранящем зловещие воспоминания. Им предстоит не только искать выход из ловушек, времени и пространства, но и из своих собственных мыслей.

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