Пришельцы в доме

Страна: Германия, Люксембург, Дания, 2018

Премьера: в РФ 04.10.2018

Режиссер: Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн, Шон МакКормак

Актеры: Франциска Фриде, Джои Жюила

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 90 мин

Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с его домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо.