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Пришельцы в доме

Пришельцы в доме

Страна:
Германия, Люксембург, Дания, 2018
 
Премьера:
в РФ 04.10.2018
 
Режиссер:
Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн, Шон МакКормак
  
Актеры:
Франциска Фриде, Джои Жюила
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с его домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо.

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