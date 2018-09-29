Пришельцы в доме
Страна:
Германия, Люксембург, Дания, 2018
Премьера:
в РФ 04.10.2018
Режиссер:
Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн, Шон МакКормак
Актеры:
Франциска Фриде, Джои Жюила
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с его домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо.
6 октября, суббота
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|12:40
|Киносити
|14:00
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:55
|Киносити
7 октября, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|12:40
|Киносити
|14:00
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:55
|Киносити
8 октября, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|12:40
|Киносити
|14:00
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:55
|Киносити
9 октября, вторник
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|12:40
|Киносити
|14:00
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:55
|Киносити
10 октября, среда
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|12:40
|Киносити
|14:00
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:55
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:10
10:50
12:40
14:00
16:45
17:55
Завтра
|Киносити
|
10:10
10:50
12:40
14:00
16:45
17:55
6 октября, суббота
|Киносити
|
10:10
10:50
12:40
14:00
16:45
17:55
7 октября, воскресенье
|Киносити
|
10:10
10:50
12:40
14:00
16:45
17:55
8 октября, понедельник
|Киносити
|
10:10
10:50
12:40
14:00
16:45
17:55
9 октября, вторник
|Киносити
|
10:10
10:50
12:40
14:00
16:45
17:55
10 октября, среда
|Киносити
|
10:10
10:50
12:40
14:00
16:45
17:55