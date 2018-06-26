Попробуй подкати

Страна: Франция, Бельгия, 2018

Премьера: в РФ 05.07.2018

Режиссер: Франк Дюбоск

Актеры: Франк Дюбоск, Александра Лами, Эльза Зильберштейн, Жерар Дармон, Каролин Англад, Лоран Бато, Клод Брассер, Франсуа-Ксавье Демезон, Летиция Белличчини, Кристоф Канар

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 107 мин

Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.