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Попробуй подкати

Попробуй подкати

Страна:
Франция, Бельгия, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.07.2018
 
Режиссер:
Франк Дюбоск
  
Актеры:
Франк Дюбоск, Александра Лами, Эльза Зильберштейн, Жерар Дармон, Каролин Англад, Лоран Бато, Клод Брассер, Франсуа-Ксавье Демезон, Летиция Белличчини, Кристоф Канар
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.

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