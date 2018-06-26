Попробуй подкати
Страна:
Франция, Бельгия, 2018
Премьера:
в РФ 05.07.2018
Режиссер:
Франк Дюбоск
Актеры:
Франк Дюбоск, Александра Лами, Эльза Зильберштейн, Жерар Дармон, Каролин Англад, Лоран Бато, Клод Брассер, Франсуа-Ксавье Демезон, Летиция Белличчини, Кристоф Канар
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
107 мин
Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.
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20:15
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7 июля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
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20:15