  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Полночь с дьяволом - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Полночь с дьяволом

Полночь с дьяволом

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Кэмерон Кэрнс, Колин Кэрнс
  
Актеры:
Давид Дастмалчян, Лора Гордон, Иэн Блисс, Файссаль Баззи, Ингрид Торелли, Рис Аутери, Джорджина Хейг, Джош Куон Тарт, Стив Музакис, Тамала Шелтон, Кристофер Кирби
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.80
 
 

На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу мистер Полночь готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.

0
Касса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Myslo.ru придет к вам

Подпишитесь на пуш-уведомления – мы будем присылать вам самые важные новости и лучшие материалы Myslo