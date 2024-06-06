Полночь с дьяволом

Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Кэмерон Кэрнс, Колин Кэрнс

Актеры: Давид Дастмалчян, Лора Гордон, Иэн Блисс, Файссаль Баззи, Ингрид Торелли, Рис Аутери, Джорджина Хейг, Джош Куон Тарт, Стив Музакис, Тамала Шелтон, Кристофер Кирби

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.80

На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу мистер Полночь готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.