Полночь с дьяволом
Премьера:
06.06.2024
Режиссер:
Кэмерон Кэрнс, Колин Кэрнс
Актеры:
Давид Дастмалчян, Лора Гордон, Иэн Блисс, Файссаль Баззи, Ингрид Торелли, Рис Аутери, Джорджина Хейг, Джош Куон Тарт, Стив Музакис, Тамала Шелтон, Кристофер Кирби
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.80
На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу мистер Полночь готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.