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Побег из джунглей

Побег из джунглей

Страна:
Китай, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.09.2019
 
Режиссер:
Линь Хуэйда, Дин Лян
  
Актеры:
Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад им придется совершить большое путешествие во времени, пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!

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