Побег из джунглей

Страна: Китай, 2019

Премьера: в РФ 19.09.2019

Режиссер: Линь Хуэйда, Дин Лян

Актеры: Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 88 мин

Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад им придется совершить большое путешествие во времени, пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!