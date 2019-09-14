Побег из джунглей
Страна:
Китай, 2019
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Линь Хуэйда, Дин Лян
Актеры:
Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
88 мин
Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад им придется совершить большое путешествие во времени, пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!
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21 сентября, суббота
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15:55
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15:55