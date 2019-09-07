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Петсон и Финдус. Финдус переезжает

Петсон и Финдус. Финдус переезжает

Страна:
Германия, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.09.2019
 
Режиссер:
Али Самади Ахади
  
Актеры:
Марианна Зёгебрехт, Макс Хербрехтер, Штефан Курт, Роксана Самади, Ульрике Табор
  
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
81 мин
  

С тех пор, как у Финдуса появился новый матрас, он просыпается каждый день часа в 4 утра и устраивает на этом матрасе скачки, не давая Петсону насладиться утренним сном. Однажды в сердцах Петсон произносит роковую фразу: «Либо ты прекратишь прыгать, либо твоя кровать окажется где-то в другом месте!» А Финдус, вместо того чтобы испугаться, моментально соглашается отделиться от старого фермера. Решив, что это игра, Петсон обустраивает для Финдуса крошечный домик. Однако котенок воспринимает ситуацию куда как серьезно: теперь у него есть не только место для прыжков и игр, свобода и независимость, но и еще… собственный дом, а это вам не абы что. Одним словом, Финдус переезжает — и кажется, что жизнь больше никогда не будет такой, как прежде.

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