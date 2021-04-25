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Пчелка Майя: Медовый движ

Пчелка Майя: Медовый движ

Страна:
Германия, Австралия, 2021
 
Премьера:
в РФ 06.05.2021
 
Режиссер:
Ноэль Клири
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения
  
Продолжительноcть:
88 мин
  
Сбор в мире:
$471 654,00
 

Знаменитая пчелка возвращается на большой экран. Майя и ее лучший друг Вилли спасают настоящую Принцессу муравьев от коварных преследователей. Отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. Медовый движ начинается!

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