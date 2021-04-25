Пчелка Майя: Медовый движ
Страна:
Германия, Австралия, 2021
Премьера:
в РФ 06.05.2021
Режиссер:
Ноэль Клири
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
88 мин
Сбор в мире:
$471 654,00
Знаменитая пчелка возвращается на большой экран. Майя и ее лучший друг Вилли спасают настоящую Принцессу муравьев от коварных преследователей. Отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. Медовый движ начинается!
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10 мая, понедельник 12:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
23 - 30 мая
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽