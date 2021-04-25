Пчелка Майя: Медовый движ

Страна: Германия, Австралия, 2021

Премьера: в РФ 06.05.2021

Режиссер: Ноэль Клири

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения

Продолжительноcть: 88 мин

Сбор в мире: $471 654,00

Знаменитая пчелка возвращается на большой экран. Майя и ее лучший друг Вилли спасают настоящую Принцессу муравьев от коварных преследователей. Отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. Медовый движ начинается!