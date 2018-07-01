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Париж. Город Zомби

Париж. Город Zомби

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.07.2018
 
Режиссер:
Доминик Роше
  
Актеры:
Андерс Даниелсен Лье, Голшифте Фарахани, Дени Лаван, Сигрид Буази, Дэвид Камменос
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
93 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,67
          
 

На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает, что его бывшая, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное место на весь Париж, где он может чувствовать себя в безопасности, — это квартира, где он проснулся. Что делать? Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому?

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