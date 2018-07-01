Париж. Город Zомби

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 05.07.2018

Режиссер: Доминик Роше

Актеры: Андерс Даниелсен Лье, Голшифте Фарахани, Дени Лаван, Сигрид Буази, Дэвид Камменос

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 93 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,67

На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает, что его бывшая, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное место на весь Париж, где он может чувствовать себя в безопасности, — это квартира, где он проснулся. Что делать? Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому?