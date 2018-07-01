Париж. Город Zомби
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 05.07.2018
Режиссер:
Доминик Роше
Актеры:
Андерс Даниелсен Лье, Голшифте Фарахани, Дени Лаван, Сигрид Буази, Дэвид Камменос
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
93 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,67
На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает, что его бывшая, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное место на весь Париж, где он может чувствовать себя в безопасности, — это квартира, где он проснулся. Что делать? Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому?
Сегодня
|22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15