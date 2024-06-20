Паранормальные явления. Поместье призраков

Премьера: 20.06.2024

Режиссер: Мэттью Батлер-Харт

Актеры: Риз Мориц, Элли Даклс, Тори Батлер-Харт, Мэтт Барбер, Эмма Кинг, Грэм Батлер, Хэтти Чапман, Лука Томпсон

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 18+

Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, девушки не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.