Паранормальные явления. Поместье призраков
Премьера:
20.06.2024
Режиссер:
Мэттью Батлер-Харт
Актеры:
Риз Мориц, Элли Даклс, Тори Батлер-Харт, Мэтт Барбер, Эмма Кинг, Грэм Батлер, Хэтти Чапман, Лука Томпсон
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
18+
Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, девушки не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.
22 июня, суббота
|
21:30
|Люксор Тула
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
23 июня, воскресенье
|
21:30
|Люксор Тула
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
24 июня, понедельник
|
23:35
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, вторник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
26 июня, среда
|
23:35
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
23:35
|Люксор Тула
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
23 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:35
|Люксор Тула
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
24 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
25 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
26 июня, среда
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
26 мая - 26 июня
12 - 26 июня
4 - 26 июня
1 - 22 июня
4 мая - 21 июня 2023
11 мая - 26 июня 2023