Операция «Шаровая молния»

Страна: США, Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 05.04.2018

Режиссер: Жозе Падилья

Актеры: Даниэль Брюль, Розамунд Пайк, Эдди Марсан, Бен Шнетцер, Нонсо Анози, Анхель Бунани, Дени Меноше, Камиль Лемешевский, Бронтис Ходоровский, Марк Иванир

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 107 мин

Основано на реальных событиях. Захватывающий триллер о самой рискованной операции по освобождению заложников за всю историю борьбы с терроризмом. В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения...