Операция «Шаровая молния»
Страна:
США, Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 05.04.2018
Режиссер:
Жозе Падилья
Актеры:
Даниэль Брюль, Розамунд Пайк, Эдди Марсан, Бен Шнетцер, Нонсо Анози, Анхель Бунани, Дени Меноше, Камиль Лемешевский, Бронтис Ходоровский, Марк Иванир
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
107 мин
Основано на реальных событиях. Захватывающий триллер о самой рискованной операции по освобождению заложников за всю историю борьбы с терроризмом. В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения...
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Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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