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Опасная игра Слоун

Опасная игра Слоун

Страна:
США, Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.08.2018
 
Режиссер:
Джон Мэдден
  
Актеры:
Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам, Майкл Стулбарг, Дуглас Смит, Грэйс Линн Кунг, Ной Роббинс
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
126 мин
  
Бюджет:
$13 000 000,00
  
Сбор в мире:
$9 101 546,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,43
          
 

Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

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