Опасная игра Слоун

Страна: США, Франция, 2016

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Джон Мэдден

Актеры: Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам, Майкл Стулбарг, Дуглас Смит, Грэйс Линн Кунг, Ной Роббинс

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 126 мин

Бюджет: $13 000 000,00

Сбор в мире: $9 101 546,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,43

Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.