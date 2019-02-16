Омен: Перерождение

Страна: Гонконг, США, 2019

Премьера: в РФ 21.02.2019

Режиссер: Николас МакКарти

Актеры: Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Бриттани Аллен, Питер Муни, Паула Бодро, Олунике Аделийи, Элиза Мулчерри, Давид Кольсмит, Марта Жирвен

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 90 мин

Фильм рассказывает историю молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего 8-ми летнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное.