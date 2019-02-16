Омен: Перерождение
Страна:
Гонконг, США, 2019
Премьера:
в РФ 21.02.2019
Режиссер:
Николас МакКарти
Актеры:
Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Бриттани Аллен, Питер Муни, Паула Бодро, Олунике Аделийи, Элиза Мулчерри, Давид Кольсмит, Марта Жирвен
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
90 мин
Фильм рассказывает историю молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего 8-ми летнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное.
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