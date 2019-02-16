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Омен: Перерождение

Омен: Перерождение

Страна:
Гонконг, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 21.02.2019
 
Режиссер:
Николас МакКарти
  
Актеры:
Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Бриттани Аллен, Питер Муни, Паула Бодро, Олунике Аделийи, Элиза Мулчерри, Давид Кольсмит, Марта Жирвен
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Фильм рассказывает историю молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего 8-ми летнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное.

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