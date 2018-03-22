Незнакомцы: Жестокие игры
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 22.03.2018
Режиссер:
Йоханнес Робертс
Актеры:
Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей, Престон Садлеир
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$12 500 000,00
Американская семья отправляется в небольшое путешествие — навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…?
Сегодня
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|01:50
|Киносити
25 марта, воскресенье
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|01:50
|Киносити
26 марта, понедельник
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 марта, вторник
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 марта, среда
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Киносити
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
23:10
Завтра
|Киносити
|
22:15
01:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
23:10
25 марта, воскресенье
|Киносити
|
22:15
01:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
23:10
26 марта, понедельник
|Киносити
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
23:10
27 марта, вторник
|Киносити
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
23:10
28 марта, среда
|Киносити
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
23:10