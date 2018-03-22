Незнакомцы: Жестокие игры

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.03.2018

Режиссер: Йоханнес Робертс

Актеры: Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей, Престон Садлеир

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 100 мин

Бюджет: $12 500 000,00

Американская семья отправляется в небольшое путешествие — навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…?