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Незнакомцы: Жестокие игры

Незнакомцы: Жестокие игры

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.03.2018
 
Режиссер:
Йоханнес Робертс
  
Актеры:
Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей, Престон Садлеир
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Бюджет:
$12 500 000,00
  

 

Американская семья отправляется в небольшое путешествие — навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…?

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