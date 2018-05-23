Невидимый гость
Страна:
Испания, 2016
Премьера:
в РФ 31.05.2018
Режиссер:
Ориол Паоло
Актеры:
Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни, Пако Тоус, Франсеск Орелья, Давид Сельвас, Сан Еламос, Манель Дуэсо
Жанр:
триллер, криминал
Продолжительноcть:
106 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,63
Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.
Сегодня
|19:50
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Завтра
|19:50
|ДКЖкино
2 июня, суббота
|19:50
|ДКЖкино
3 июня, воскресенье
|19:50
|ДКЖкино
4 июня, понедельник
|19:50
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5 июня, вторник
|19:50
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6 июня, среда
|20:30
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