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Невидимый гость

Невидимый гость

Страна:
Испания, 2016
 
Премьера:
в РФ 31.05.2018
 
Режиссер:
Ориол Паоло
  
Актеры:
Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни, Пако Тоус, Франсеск Орелья, Давид Сельвас, Сан Еламос, Манель Дуэсо
  
Жанр:
триллер, криминал
  
Продолжительноcть:
106 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,63
          
 

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.

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