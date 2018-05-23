Невидимый гость

Страна: Испания, 2016

Премьера: в РФ 31.05.2018

Режиссер: Ориол Паоло

Актеры: Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни, Пако Тоус, Франсеск Орелья, Давид Сельвас, Сан Еламос, Манель Дуэсо

Жанр: триллер, криминал

Продолжительноcть: 106 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,63

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.