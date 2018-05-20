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Невероятные приключения факира

Невероятные приключения факира

Страна:
Франция, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.06.2018
 
Режиссер:
Кен Скотт
  
Актеры:
Эрин Мориарти, Баркхад Абди, Беренис Бежо, Сара-Джинн Лабросс, Дхануш, Жерар Жюньо, Сима Бисвас, Мар Содуп, Стефано Кассетти, Абель Жафри
  
Жанр:
приключения, комедия
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Если любовь не стучится в дверь, самое время поискать ее на другом конце света. Когда нашел — не потерять. А если потерял — вернуть любой ценой. Пускай для этого придется путешествовать в шкафу, на лодке, на воздушном шаре или даже в чемодане. Мумбаи-Париж-Лондон-Рим — если у чувств нет границ, то и бизнес-класс им не нужен.

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