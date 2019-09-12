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Музей Прадо: Коллекция чудес

Музей Прадо: Коллекция чудес

Страна:
Италия, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.09.2019
 
Режиссер:
Валерия Паризи
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Увлекательный фильм посвящен насыщенной истории и великолепному собранию Национального музея Прадо в Мадриде. В его выставочных пространствах представлено свыше 1700 произведений, а еще порядка 7000 шедевров находятся на постоянном хранении. Коллекция музея рассказывает историю европейских правителей, могущественных династий, кровопролитных войн, великих поражений и побед и, самое главное, посвящает современного зрителя в мир подлинных и сильных чувств, изменивших ход мировой истории.

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