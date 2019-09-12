Музей Прадо: Коллекция чудес
Страна:
Италия, 2019
Премьера:
в РФ 26.09.2019
Режиссер:
Валерия Паризи
Актеры:
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
92 мин
Увлекательный фильм посвящен насыщенной истории и великолепному собранию Национального музея Прадо в Мадриде. В его выставочных пространствах представлено свыше 1700 произведений, а еще порядка 7000 шедевров находятся на постоянном хранении. Коллекция музея рассказывает историю европейских правителей, могущественных династий, кровопролитных войн, великих поражений и побед и, самое главное, посвящает современного зрителя в мир подлинных и сильных чувств, изменивших ход мировой истории.
Сегодня
|18:00
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Завтра
|18:00
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28 сентября, суббота
|18:10
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30 сентября, понедельник
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1 октября, вторник
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2 октября, среда
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