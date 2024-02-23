  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мульт в кино. Выпуск №166. Совершенно новый выпуск - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мульт в кино. Выпуск №166. Совершенно новый выпуск

Мульт в кино. Выпуск №166. Совершенно новый выпуск

Премьера:
23.02.2024
 
Режиссер:
Ольга Прокопович, Татьяна Киселева, Элина Волгина, Ольга Алифонова, Артур Аллаяров, Мария Коршунова, Елизавета Елькина, Кристина Вохмякова, Дарья Коломиец
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
44 минуты
  

Новый выпуск киножурнала «Мульт в кино» приглашает зрителей в захватывающее приключение в новом формате! Представляем новых ведущих: потанцуем и споем с Росинкой, научимся чистить зубы с Непоседусом, поотгадываем загадки с Умычем. И, конечно же, посмотрим наши любимые мультики! Мини-мишки «Танцуют все!» Валя стесняется танцевать с друзьями, боясь выглядеть смешным. Друзья думают, что он не хочет с ними дружить и расстраиваются. Чтобы развеселить друзей, Валя решается станцевать для них. Умка «Кит на мели» — премьера в «Мульт в кино»! Кит поет для друзей, плавая у самого берега. Он так увлекается, что не замечает, когда приходит отлив, и садится на мель. Зверята пробуют поливать Кита водой, но потом, узнав, что нужно просто дождаться прилива, развлекают Кита. Потому что он совсем упал духом. Совместное веселье так поднимает настроение Киту, что он не сразу замечает, что вода вернулась. Он благодарит друзей, а сам решает быть осторожнее во время своих прибрежных концертов. Сказочный патруль «В гостях у гномов» Юные волшебницы продолжают расследование. И неожиданно встречают в городе очень странного человека. Вскоре выясняется, что это замаскированные гномы. Но что они делают на поверхности? Узнаем первыми только в «Мульт в кино»!

0
Касса
Три мушкетера: Миледи
8 - 25 февраля
Люксор Тула
Детектив Табо
18 - 28 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сезон охоты: Суперкоманда
22 - 28 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Объектив
19 августа - 25 февраля 2023
Люксор Тула
Прошлые жизни
27 февраля, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
В Арктику
28 февраля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.