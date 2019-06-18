МУЛЬТ в кино. Выпуск №99. Отдыхаем хорошо!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 22.06.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный, детский
Продолжительноcть:
45 мин
В новом выпуске ми-ми-мишки будут строить бассейн, а девочки из Сказочного патруля – искать родителей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Волшебный фонарь», «Планета Ай», «Катя и Эф» и «Дракоша Тоша».
Сегодня
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|ДКЖ Кино
Завтра
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|ДКЖ Кино
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
Завтра
|ДКЖ Кино
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35