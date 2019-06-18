МУЛЬТ в кино. Выпуск №99. Отдыхаем хорошо!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 22.06.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, семейный, детский

Продолжительноcть: 45 мин

В новом выпуске ми-ми-мишки будут строить бассейн, а девочки из Сказочного патруля – искать родителей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Волшебный фонарь», «Планета Ай», «Катя и Эф» и «Дракоша Тоша».