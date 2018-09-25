МУЛЬТ в кино. Выпуск №81. Еще веселее!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 29.09.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
50 мин
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки попробуют построить самолёт, а волшебницы из «Сказочного патруля» — подружиться со Снежной королевой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Деревяшки», «Четверо в кубе», «Катя Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Бобр Добр».
Сегодня
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Киреевский ГДК
|11:30
|ДКЖкино
|12:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:50
|Киреевский ГДК
Завтра
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Киреевский ГДК
|11:30
|ДКЖкино
|12:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:50
|Киреевский ГДК
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
12:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
12:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:50
Завтра
|ДКЖкино
|
11:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
12:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
12:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:50