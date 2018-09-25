МУЛЬТ в кино. Выпуск №81. Еще веселее!

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 29.09.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 50 мин

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки попробуют построить самолёт, а волшебницы из «Сказочного патруля» — подружиться со Снежной королевой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Деревяшки», «Четверо в кубе», «Катя Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Бобр Добр».