МУЛЬТ в кино. Выпуск №79. Как в сказке!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 18.08.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
46 мин
В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» город Мышкин примет бал-карнавал, а Лео и Тиг найдут солнечный камень.
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:25
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:25
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Стрела (Дубна)
|
10:00
Завтра
|ДКЖкино
|
11:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Стрела (Дубна)
|
10:00