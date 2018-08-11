МУЛЬТ в кино. Выпуск №79. Как в сказке!

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 18.08.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 46 мин

В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» город Мышкин примет бал-карнавал, а Лео и Тиг найдут солнечный камень.