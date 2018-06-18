МУЛЬТ в кино. Выпуск №77. Команда мечты!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 23.06.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
Новые серии знаменитых российских мультфильмов на большом экране.
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
Завтра
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|ДКЖкино
24 июня, воскресенье
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|ДКЖкино
26 июня, вторник
|10:00
|Стрела (Дубна)
27 июня, среда
|10:00
|Стрела (Дубна)
Сегодня
|Стрела (Дубна)
|
10:00
Завтра
|ДКЖкино
|
10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
24 июня, воскресенье
|ДКЖкино
|
10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
26 июня, вторник
|Стрела (Дубна)
|
10:00
27 июня, среда
|Стрела (Дубна)
|
10:00