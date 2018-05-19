МУЛЬТ в кино. Выпуск №76. Лето, привет!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 26.05.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
51 мин
В 76-м выпуске состоится премьера первой серии мультсериала «Котёнок с улицы Лизюкова» — продолжения известного одноимённого мультфильма, снятого киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году. Также зрители увидят новые эпизоды сериалов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Лео и Тиг».
Сегодня
|10:20
|ДКЖкино
|11:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:30
|Киреевский ГДК
|11:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
Завтра
|10:15
|ДКЖкино
|11:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:30
|Киреевский ГДК
|11:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
Сегодня
|ДКЖкино
|
10:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:30
|Киреевский ГДК
|
11:30
Завтра
|ДКЖкино
|
10:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:30
|Киреевский ГДК
|
11:30