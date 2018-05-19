МУЛЬТ в кино. Выпуск №76. Лето, привет!

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 26.05.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 51 мин

В 76-м выпуске состоится премьера первой серии мультсериала «Котёнок с улицы Лизюкова» — продолжения известного одноимённого мультфильма, снятого киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году. Также зрители увидят новые эпизоды сериалов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Лео и Тиг».