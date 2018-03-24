МУЛЬТ в кино. Выпуск №72. Приходите в гости!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 31.03.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный
Продолжительноcть:
45 мин
В 72-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!» и «Четверо в кубе». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №72. Приходите в гости!» — с 31 марта!
Сегодня
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:10
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:10
|ДКЖкино
2 апреля, понедельник
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
3 апреля, вторник
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
4 апреля, среда
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
|ДКЖкино
|
10:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
|ДКЖкино
|
10:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
2 апреля, понедельник
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
3 апреля, вторник
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
4 апреля, среда
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00