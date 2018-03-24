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МУЛЬТ в кино. Выпуск №72. Приходите в гости!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №72. Приходите в гости!

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.03.2018
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, короткометражный
  
Продолжительноcть:
45 мин
  

В 72-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!» и «Четверо в кубе». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №72. Приходите в гости!» — с 31 марта!

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