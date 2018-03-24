Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 31.03.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный

Продолжительноcть: 45 мин

В 72-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!» и «Четверо в кубе». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №72. Приходите в гости!» — с 31 марта!