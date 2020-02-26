МУЛЬТ в кино. Выпуск №114. Все вместе
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 29.02.2020
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
51 мин
В новом выпуске Джинглики будут дарить подарки, а подружки Белка и Стрелка появятся на экранах в красочном отрывке из мультхита «Белка и Стрелка 3»! Также мы приготовили свежие серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
2 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽