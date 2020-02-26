МУЛЬТ в кино. Выпуск №114. Все вместе

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 29.02.2020

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 51 мин

В новом выпуске Джинглики будут дарить подарки, а подружки Белка и Стрелка появятся на экранах в красочном отрывке из мультхита «Белка и Стрелка 3»! Также мы приготовили свежие серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».