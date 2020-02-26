афиша
афиша
Регистрация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №114. Все вместе

МУЛЬТ в кино. Выпуск №114. Все вместе

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 29.02.2020
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
51 мин
  

В новом выпуске Джинглики будут дарить подарки, а подружки Белка и Стрелка появятся на экранах в красочном отрывке из мультхита «Белка и Стрелка 3»! Также мы приготовили свежие серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».

0
Касса
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
Купить билет
15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
12 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Ундервуд
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
Купить билет
7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Lumen
Купить билет
2 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
RASA
Купить билет
3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.