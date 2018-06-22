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Манхэттен

Манхэттен

Страна:
США, 1979
 
Режиссер:
Вуди Аллен
  
Актеры:
Вуди Аллен, Дайан Китон, Майкл Мерфи, Мэриэл Хемингуэй, Мэрил Стрип, Энн Бирн Хоффман, Карен Людвиг, Майкл О’Донохью
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
96 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,87
          
 

«Манхэттен» с момента своего выхода в 1979 году и по нынешний день считается одним из лучших фильмов Вуди Аллена — средоточием основных мотивов его творчества, классическим образцом его неподражаемого юмора и беспощадной самоиронии. Но главное в этой трагикомической истории интеллектуала среднего возраста (Вуди Аллена) — образ Нью-Йорка, огромного и меж тем камерного города-мира, наполненного романтизмом и грустью, волшебством и меланхолией, поэзией и прозой. Он предоставляет каждому безграничный выбор во всем, но в итоге оставляет в одиночестве.

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