Страна: США, 1979

Режиссер: Вуди Аллен

Актеры: Вуди Аллен, Дайан Китон, Майкл Мерфи, Мэриэл Хемингуэй, Мэрил Стрип, Энн Бирн Хоффман, Карен Людвиг, Майкл О’Донохью

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,87

«Манхэттен» с момента своего выхода в 1979 году и по нынешний день считается одним из лучших фильмов Вуди Аллена — средоточием основных мотивов его творчества, классическим образцом его неподражаемого юмора и беспощадной самоиронии. Но главное в этой трагикомической истории интеллектуала среднего возраста (Вуди Аллена) — образ Нью-Йорка, огромного и меж тем камерного города-мира, наполненного романтизмом и грустью, волшебством и меланхолией, поэзией и прозой. Он предоставляет каждому безграничный выбор во всем, но в итоге оставляет в одиночестве.