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Мэри и цветок ведьмы

Мэри и цветок ведьмы

Страна:
Япония, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.03.2018
 
Режиссер:
Хиромаса Ёнэбаяси
  
Актеры:
Хана Сугисаки, Рюносукэ Камики, Юки Амами, Фумиё Кохината, Хикари Мицусима, Дзиро Сато, Кэнити Эндо, Эрико Ватанабэ, Синобу Отакэ, Руби Барнхилл
  
Жанр:
аниме, семейный
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

Если в деревне у бабушки нет твоих сверстников, только старики и старушки, любые каникулы могут превратиться в наказание. Сосланная родителями на лето в глухую деревню 10-летняя Мэри каждый день не знает, чем себя занять. Однажды девочка решает проследить за приблудным котом и случайно находит в лесу волшебный цветок. От лепестков этого «ведьмина глаза» простая кухонная метла внезапно оживает и уносит маленькую героиню далеко за облака, в самую настоящую школу колдовства и магии. Повстречав местных учителей, Мэри решает выдать себя за новенькую ученицу из могучей колдунской семьи.

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Сегодня
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Завтра
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