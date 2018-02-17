Мэри и цветок ведьмы

Страна: Япония, 2017

Премьера: в РФ 01.03.2018

Режиссер: Хиромаса Ёнэбаяси

Актеры: Хана Сугисаки, Рюносукэ Камики, Юки Амами, Фумиё Кохината, Хикари Мицусима, Дзиро Сато, Кэнити Эндо, Эрико Ватанабэ, Синобу Отакэ, Руби Барнхилл

Жанр: аниме, семейный

Продолжительноcть: 102 мин

Если в деревне у бабушки нет твоих сверстников, только старики и старушки, любые каникулы могут превратиться в наказание. Сосланная родителями на лето в глухую деревню 10-летняя Мэри каждый день не знает, чем себя занять. Однажды девочка решает проследить за приблудным котом и случайно находит в лесу волшебный цветок. От лепестков этого «ведьмина глаза» простая кухонная метла внезапно оживает и уносит маленькую героиню далеко за облака, в самую настоящую школу колдовства и магии. Повстречав местных учителей, Мэри решает выдать себя за новенькую ученицу из могучей колдунской семьи.