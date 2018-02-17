Мэри и цветок ведьмы
Страна:
Япония, 2017
Премьера:
в РФ 01.03.2018
Режиссер:
Хиромаса Ёнэбаяси
Актеры:
Хана Сугисаки, Рюносукэ Камики, Юки Амами, Фумиё Кохината, Хикари Мицусима, Дзиро Сато, Кэнити Эндо, Эрико Ватанабэ, Синобу Отакэ, Руби Барнхилл
Жанр:
аниме, семейный
Продолжительноcть:
102 мин
Если в деревне у бабушки нет твоих сверстников, только старики и старушки, любые каникулы могут превратиться в наказание. Сосланная родителями на лето в глухую деревню 10-летняя Мэри каждый день не знает, чем себя занять. Однажды девочка решает проследить за приблудным котом и случайно находит в лесу волшебный цветок. От лепестков этого «ведьмина глаза» простая кухонная метла внезапно оживает и уносит маленькую героиню далеко за облака, в самую настоящую школу колдовства и магии. Повстречав местных учителей, Мэри решает выдать себя за новенькую ученицу из могучей колдунской семьи.
Сегодня
|16:30
|Алмаз Синема
|17:10
|ДКЖкино
Завтра
|11:35
|ДКЖкино
|16:30
|Алмаз Синема
|17:45
|ДКЖкино
3 марта, суббота
|11:35
|ДКЖкино
|16:30
|Алмаз Синема
|17:45
|ДКЖкино
4 марта, воскресенье
|11:35
|ДКЖкино
|16:30
|Алмаз Синема
|17:45
|ДКЖкино
5 марта, понедельник
|11:35
|ДКЖкино
|16:30
|Алмаз Синема
|17:45
|ДКЖкино
6 марта, вторник
|11:35
|ДКЖкино
|16:30
|Алмаз Синема
|17:45
|ДКЖкино
7 марта, среда
|15:15
|ДКЖкино
|16:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:30
|ДКЖкино
|
17:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:30
|ДКЖкино
|
11:35
17:45
3 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
16:30
|ДКЖкино
|
11:35
17:45
4 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:30
|ДКЖкино
|
11:35
17:45
5 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
16:30
|ДКЖкино
|
11:35
17:45
6 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
16:30
|ДКЖкино
|
11:35
17:45
7 марта, среда
|Алмаз Синема
|
16:30
|ДКЖкино
|
15:15