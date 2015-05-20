Лучшее во мне

Страна: США, 2014

Премьера: в РФ 13.11.2014

Режиссер: Майкл Хоффман

Актеры: Джеймс Марсден, Мишель Монаган, Люк Брейси, Лиана Либерато, Йен Нельсон, Скайлер Фиск, Джералд МакРэйни

Жанр: драма, мелодрама

Продолжительноcть: 118 мин

Бюджет: $26 000 000

Сбор в мире: $35 574 600

Сбор в России: $389 985

Рейтинг Кинопоиска: 7,03

Они так и не смогли забыть свою первую любовь, которая перевернула их жизни в ранней юности. Через годы, которые они прожили совсем не так, как мечтали, они встречаются вновь…