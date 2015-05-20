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Лучшее во мне

Лучшее во мне

Страна:
США, 2014
 
Премьера:
в РФ 13.11.2014
 
Режиссер:
Майкл Хоффман
  
Актеры:
Джеймс Марсден, Мишель Монаган, Люк Брейси, Лиана Либерато, Йен Нельсон, Скайлер Фиск, Джералд МакРэйни
  
Жанр:
драма, мелодрама
  
Продолжительноcть:
118 мин
  
Бюджет:
$26 000 000
  
Сбор в мире:
$35 574 600
 
Сбор в России:
$389 985
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,03
          
 

 

Они так и не смогли забыть свою первую любовь, которая перевернула их жизни в ранней юности. Через годы, которые они прожили совсем не так, как мечтали, они встречаются вновь…

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