Линия горизонта

Страна: Швеция, 2020

Премьера: в РФ 26.11.2020

Режиссер: Микаэль Марсимаин

Актеры: Александр Дреймон, Кит Дэвид, Эллисон Уильямс, Пёрл Маки, Джумэйн Хантер, Аманда Кхан, Ламин Тамба, Орелейт Доэрти, Кейт Шепард, Марк Редмонд

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 87 мин

Сара и Джексон собирались полететь на небольшом самолете на свадьбу друга. За штурвалом опытный пилот, и ничто не предвещало беды, пока у того не случился сердечный приступ прямо в небе. Сара и Джексон на огромной высоте, нет никакой связи, неизвестно их точное местонахождение, и главное — они совершенно без понятия, как посадить самолет. Плюс к тому, вокруг только океан и небо, и судя по обстановке, их вот-вот накроет бушующий шторм.