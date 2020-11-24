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Линия горизонта

Линия горизонта

Страна:
Швеция, 2020
 
Премьера:
в РФ 26.11.2020
 
Режиссер:
Микаэль Марсимаин
  
Актеры:
Александр Дреймон, Кит Дэвид, Эллисон Уильямс, Пёрл Маки, Джумэйн Хантер, Аманда Кхан, Ламин Тамба, Орелейт Доэрти, Кейт Шепард, Марк Редмонд
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Сара и Джексон собирались полететь на небольшом самолете на свадьбу друга. За штурвалом опытный пилот, и ничто не предвещало беды, пока у того не случился сердечный приступ прямо в небе. Сара и Джексон на огромной высоте, нет никакой связи, неизвестно их точное местонахождение, и главное — они совершенно без понятия, как посадить самолет. Плюс к тому, вокруг только океан и небо, и судя по обстановке, их вот-вот накроет бушующий шторм.

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Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Биртман
Купить билет
27 ноября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Трофим
Купить билет
7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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