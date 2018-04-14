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Леонардо: Миссия Мона Лиза

Леонардо: Миссия Мона Лиза

Страна:
Италия, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Серджо Манфио
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
82 мин
  

Леонардо живет спокойной и мирной жизнью, посвятив себя своим изобретениям. Его друг Лоренцо во всем помогает главному герою и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое еще никому не удавалось найти. Герои решают, что возможно им повезет и отправляются в удивительное путешествие.

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
Завтра
10:00 Алмаз Синема
21 апреля, суббота
10:00 Алмаз Синема
22 апреля, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
23 апреля, понедельник
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25 апреля, среда
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