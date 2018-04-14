Леонардо: Миссия Мона Лиза
Страна:
Италия, 2018
Премьера:
в РФ 19.04.2018
Режиссер:
Серджо Манфио
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
82 мин
Леонардо живет спокойной и мирной жизнью, посвятив себя своим изобретениям. Его друг Лоренцо во всем помогает главному герою и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое еще никому не удавалось найти. Герои решают, что возможно им повезет и отправляются в удивительное путешествие.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
21 апреля, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
22 апреля, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
23 апреля, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
24 апреля, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
25 апреля, среда
|10:00
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
21 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
22 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
23 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
24 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
25 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
10:00