Леонардо: Миссия Мона Лиза

Страна: Италия, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Серджо Манфио

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Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 82 мин

Леонардо живет спокойной и мирной жизнью, посвятив себя своим изобретениям. Его друг Лоренцо во всем помогает главному герою и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое еще никому не удавалось найти. Герои решают, что возможно им повезет и отправляются в удивительное путешествие.