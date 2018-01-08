Кто наш папа, чувак?

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 11.01.2018

Режиссер: Лоуренс Шер

Актеры: Оуэн Уилсон, Дж.К. Симмонс, Гленн Клоуз, Райан Картрайт, Эд Хелмс, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон, Билл Ирвин, Гарри Ширер, Брайан Хаски

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 113 мин

Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.