Кто наш папа, чувак?
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 11.01.2018
Режиссер:
Лоуренс Шер
Актеры:
Оуэн Уилсон, Дж.К. Симмонс, Гленн Клоуз, Райан Картрайт, Эд Хелмс, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон, Билл Ирвин, Гарри Ширер, Брайан Хаски
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
113 мин
Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.
Сегодня
|10:10
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Алмаз Синема
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|18:20
|Киносити
|18:40
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|20:15
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Победа (Новомосковск)
|22:00
|Азот (Новомосковск)
|22:05
|Синема Стар
|22:25
|Алмаз Синема
|22:50
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Октябрь
Завтра
|10:10
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Октябрь
|21:35
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Стар
|22:30
|Алмаз Синема
|22:50
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
|23:30
|Октябрь
|00:10
|Синема Стар
13 января, суббота
|10:10
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Октябрь
|21:35
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Стар
|22:30
|Алмаз Синема
|22:50
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
|23:30
|Октябрь
|00:10
|Синема Стар
|01:05
|Киносити
14 января, воскресенье
|10:10
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Октябрь
|21:35
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Стар
|22:30
|Алмаз Синема
|22:50
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
|23:30
|Октябрь
|00:10
|Синема Стар
|01:05
|Киносити
15 января, понедельник
|10:10
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Октябрь
|21:35
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Стар
|22:30
|Алмаз Синема
|22:50
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
|23:30
|Октябрь
16 января, вторник
|10:10
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Октябрь
|21:35
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Стар
|22:30
|Алмаз Синема
|22:50
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
|23:30
|Октябрь
17 января, среда
|10:10
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Октябрь
|21:35
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Стар
|22:30
|Алмаз Синема
|22:50
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
|23:30
|Октябрь
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
22:00
|Алмаз Синема
|
10:10
16:05
20:15
22:25
|Киносити
|
10:40
14:30
18:20
20:35
22:50
|Октябрь
|
18:40
23:05
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:10
15:30
20:40
23:00
|Синема Стар
|
11:45
13:55
19:00
22:05
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
21:00
|Алмаз Синема
|
10:10
16:10
20:20
22:30
23:00
|Киносити
|
10:40
14:30
18:20
20:35
22:50
|Октябрь
|
21:15
23:30
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:10
15:30
20:40
23:00
|Синема Стар
|
11:45
13:55
19:00
22:05
00:10
13 января, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
21:00
|Алмаз Синема
|
10:10
16:10
20:20
22:30
23:00
|Киносити
|
10:40
14:30
18:20
20:35
22:50
01:05
|Октябрь
|
21:15
23:30
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:10
15:30
20:40
23:00
|Синема Стар
|
11:45
13:55
19:00
22:05
00:10
14 января, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
21:00
|Алмаз Синема
|
10:10
16:10
20:20
22:30
23:00
|Киносити
|
10:40
14:30
18:20
20:35
22:50
01:05
|Октябрь
|
21:15
23:30
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:10
15:30
20:40
23:00
|Синема Стар
|
11:45
13:55
19:00
22:05
00:10
15 января, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
21:00
|Алмаз Синема
|
10:10
16:10
20:20
22:30
23:00
|Киносити
|
10:40
14:30
18:20
20:35
22:50
|Октябрь
|
21:15
23:30
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:10
15:30
20:40
23:00
|Синема Стар
|
11:45
13:55
19:00
22:05
16 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
21:00
|Алмаз Синема
|
10:10
16:10
20:20
22:30
23:00
|Киносити
|
10:40
14:30
18:20
20:35
22:50
|Октябрь
|
21:15
23:30
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:10
15:30
20:40
23:00
|Синема Стар
|
11:45
13:55
19:00
22:05
17 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
21:00
|Алмаз Синема
|
10:10
16:10
20:20
22:30
23:00
|Киносити
|
10:40
14:30
18:20
20:35
22:50
|Октябрь
|
21:15
23:30
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:10
15:30
20:40
23:00
|Синема Стар
|
11:45
13:55
19:00
22:05