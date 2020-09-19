Клаустрофобы: Квест в Москве
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 24.09.2020
Режиссер:
Уилл Верник
Актеры:
Холлэнд Роден, Ронен Рубинштейн, Кигэн Аллен, Павел Лычников, Дензел Уитакер, Кимберли Куинн, Эмилия Арес Зорян, Равиль Исянов, Доминик Паке, Джордж Янко
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
92 мин
Сбор в мире:
$1 241 279,00
Популярный американский блогер сделал себе имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. На 10-летие своего шоу он непременно хочет устроить что-то особенное. И друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве. Поначалу главный герой настроен скептически. Квест? Кого этим сейчас можно удивить? Но ему объясняют, что ничего подобного ему еще не доводилось переживать. Каждое испытание в этом квесте подбирается индивидуально под участника, но самое главное — это будет действительно страшно.
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽