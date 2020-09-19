Клаустрофобы: Квест в Москве

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 24.09.2020

Режиссер: Уилл Верник

Актеры: Холлэнд Роден, Ронен Рубинштейн, Кигэн Аллен, Павел Лычников, Дензел Уитакер, Кимберли Куинн, Эмилия Арес Зорян, Равиль Исянов, Доминик Паке, Джордж Янко

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 92 мин

Сбор в мире: $1 241 279,00

Популярный американский блогер сделал себе имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. На 10-летие своего шоу он непременно хочет устроить что-то особенное. И друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве. Поначалу главный герой настроен скептически. Квест? Кого этим сейчас можно удивить? Но ему объясняют, что ничего подобного ему еще не доводилось переживать. Каждое испытание в этом квесте подбирается индивидуально под участника, но самое главное — это будет действительно страшно.