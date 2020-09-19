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Клаустрофобы: Квест в Москве

Клаустрофобы: Квест в Москве

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 24.09.2020
 
Режиссер:
Уилл Верник
  
Актеры:
Холлэнд Роден, Ронен Рубинштейн, Кигэн Аллен, Павел Лычников, Дензел Уитакер, Кимберли Куинн, Эмилия Арес Зорян, Равиль Исянов, Доминик Паке, Джордж Янко
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Сбор в мире:
$1 241 279,00
 

Популярный американский блогер сделал себе имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. На 10-летие своего шоу он непременно хочет устроить что-то особенное. И друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве. Поначалу главный герой настроен скептически. Квест? Кого этим сейчас можно удивить? Но ему объясняют, что ничего подобного ему еще не доводилось переживать. Каждое испытание в этом квесте подбирается индивидуально под участника, но самое главное — это будет действительно страшно.

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Сегодня
17:55 Киносити
22:55 Киносити
Завтра
17:55 Киносити
22:55 Киносити
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27 сентября, воскресенье
17:55 Киносити
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28 сентября, понедельник
17:55 Киносити
22:55 Киносити
29 сентября, вторник
17:55 Киносити
23:00 Киносити
30 сентября, среда
17:55 Киносити
22:55 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Трибьют-шоу «Биттлз»
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26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
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