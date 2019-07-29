Классика хоррора

В культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый жанру хоррор.

Гости увидят выдающуюся классическую экранизацию романа Гастона Леру «Призрак Оперы» 1925 года. Ведущий встречи Дмитрий Моторин расскажет об исполнителе главной роли, разноплановом актёре Лоне Чейни, который получил прозвище «Человек с Тысячей Лиц». Еще зрители узнают о том, что представляли из себя хоррор-фильмы в США в 20-е годы.