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Кинолекторий Детский Пионер. «Вам и не снилось»

Кинолекторий Детский Пионер. «Вам и не снилось»

Страна:
СССР, 1980
 
Премьера:
в РФ 12.02.2017
 
Режиссер:
Илья Фрэз
  
Актеры:
Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко, Альберт Филозов, Лидия Федосеева-Шукшина, Леонид Филатов, Татьяна Пельтцер
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
86 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,2
          
 

Специально ко Дню святого Валентина кинолекторий «Детский Пионер» и образовательный портал «Мел» представляют фильм «Вам и не снилось...» (1980), один из самых популярных советских фильмов о первой любви. С детьми и родителями пообщаются психолог-консультант, постоянный автор «Мела» Яна Филимонова и психолог Ольга Гуманова. Переехав в новый московский район с мамой и отчимом, Катя знакомится с одноклассником Ромой. Между ними возникает первая привязанность, настоящее чувство, которое, возможно, определит всю их жизнь. Препятствием становится прошлое родителей: когда-то отец Ромы был влюблен в Людмилу, маму Кати. Ревность и обиды переносятся на детей, и Рому сначала переводят в другую школу, а затем и вовсе отсылают в Ленинград, ухаживать за якобы больной бабушкой. Но любовь, проявляя нежную зрелость, преодолевает расстояние. Фильм Ильи Фрэза, одного из самых тонких режиссеров кино для тех, кто из детства переходит в юношество, вошел в число лидеров советского проката 1981 года. А в 1982 году он вышел на экраны в Америке, где вечный сюжет о любви Ромео и Джульетты прочитывался через призму «Вестсайдской истории». Музыкальные темы «Вам и не снилось...» были написаны Алексеем Рыбниковым, мастером советского рок-мюзикла. Вступительная песня в исполнении Ирины Отиевой и Веры Соколовой звучит победительно и в то же время пронзительно, напоминая, что самое сильное чувство — хрупко. Фильм будет показан с 35-миллиметровой пленки. После перерыва на какао и печенье с детьми работает преподаватель Центра современного танца ЦЕХ.

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