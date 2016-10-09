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Кинолекторий Детский Пионер. «Черная курица, или Подземные жители»

Кинолекторий Детский Пионер. «Черная курица, или Подземные жители»

Страна:
СССР, 1980
 
Режиссер:
Виктор Гресь
  
Актеры:
Виталий Сидлецкий, Аристарх Ливанов, Лариса Кадочникова, Альберт Филозов, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Владимир Кашпур, Людмила Сосюра, Алексей Черствов, Виолетта Жухимович
  
Жанр:
фэнтези, драма
  
Продолжительноcть:
72 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,65
          
 

Цикл «Музыка с Алексеем Муниповым» кинолектория «Детский Пионер» открывается одной из самых знаковых киноработ композитора Олега Каравайчука — фильмом «Черная курица, или Подземные жители». Первая полнометражная картина режиссера Виктора Греся вышла в широкий прокат и была отмечена советскими и европейскими фестивалями. Петербург, конец XVIII века. Родители Алеши Ланского, как и положено столичным дворянам, отправляют мальчика в частный пансион. Непривычный к дисциплине и суровым наказаниям, Алеша находит товарища по несчастью — ждущую своего часа курицу Чернушку. В благодарность за спасение Чернушки от кухонного ножа Алеша получает от правителя подземных жителей конопляное семечко. С его помощью мальчику открываются все знания, но только до тех пор, пока он не раскрывает секрет. Теперь подземных жителей ждет изгнание, а его самого — строгое наказание. Экранизация первой русской авторской сказки, написанной Антонием Погорельским в 1829 году, удивительно точно передает настроение великодержавного XVIII столетия. Мечта о сказочном мире, в котором есть место монаршей власти, но не казарменным порядкам; преувеличенное чувство вины за содеянное и страх перед наказанием. Стилизованная музыка Олега Каравайчука в исполнении таллинского ансамбля Hortus Musicus накладывается на блуждающие, неуверенные движения камеры, передавая ощущение детской робости и надежды на чудо. После перерыва с детьми работает преподаватель школы современного танца ЦЕХ.

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