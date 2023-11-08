  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Катастрофа - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Катастрофа

Катастрофа

Премьера:
09.11.2023
 
Режиссер:
Жюст Филиппо
  
Актеры:
Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшенс Мюнхенбах, Мартен Версе, Валентейн Даненс, Бландин Лагорс, Вито Гирц, Адель Сьерра, Селин Груссар, Сара Стакенс
  
Жанр:
Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
99 минут
  

По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.

Сегодня
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
Завтра
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 ноября, понедельник
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 ноября, вторник
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 ноября, среда
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Повелитель ветра
4 октября - 15 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
SuperКопы: Миссия «Бабушка»
26 октября - 9 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вася не в себе
10 октября - 15 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 15 ноября
Алмаз Синема
Легенда о самбо
12 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Добро пожаловать в семью-2: Повар из Неаполя
2 - 15 ноября
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.