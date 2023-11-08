Катастрофа

Премьера: 09.11.2023

Режиссер: Жюст Филиппо

Актеры: Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшенс Мюнхенбах, Мартен Версе, Валентейн Даненс, Бландин Лагорс, Вито Гирц, Адель Сьерра, Селин Груссар, Сара Стакенс

Жанр: Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 99 минут

По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.