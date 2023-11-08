Катастрофа
Премьера:
09.11.2023
Режиссер:
Жюст Филиппо
Актеры:
Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшенс Мюнхенбах, Мартен Версе, Валентейн Даненс, Бландин Лагорс, Вито Гирц, Адель Сьерра, Селин Груссар, Сара Стакенс
Жанр:
Фэнтези, Драматический
Продолжительноcть:
99 минут
По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.
Сегодня
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
Завтра
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 ноября, понедельник
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 ноября, вторник
|
14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 ноября, среда
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
20:00
00:10
11 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
00:20
12 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
23:50
00:30
13 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:15
14 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
19:15
20:40
23:15
15 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:20
4 октября - 15 ноября
26 октября - 9 ноября
10 октября - 15 ноября
11 мая - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
2 - 15 ноября