Карп отмороженный

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 18.01.2018

Режиссер: Владимир Котт

Актеры: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова, Антон Шпиньков, Артем Лещик, Анна Екатерининская

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.