Карп отмороженный
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 18.01.2018
Режиссер:
Владимир Котт
Актеры:
Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова, Антон Шпиньков, Артем Лещик, Анна Екатерининская
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.
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20 января, суббота
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21 января, воскресенье
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22 января, понедельник
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23 января, вторник
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24 января, среда
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