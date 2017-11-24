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Карп отмороженный

Карп отмороженный

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.01.2018
 
Режиссер:
Владимир Котт
  
Актеры:
Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова, Антон Шпиньков, Артем Лещик, Анна Екатерининская
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

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