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Караваджо: Душа и кровь

Караваджо: Душа и кровь

Страна:
Италия, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.05.2018
 
Режиссер:
Хесус Гарсес Ламберт
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

Фильм «Караваджо: Душа и кровь» — увлекательное кинопутешествие по непревзойденному творчеству и неординарной судьбе великого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610). После ошеломляющего успеха у зрителей и критиков «Музеев Ватикана», «Флоренции и Галереи Уффици» и «Рафаэля 3D» ведущие итальянские студии Sky и Magnitudo Film в сотрудничестве с компанией Nexo Digital снова выпускают документальное посвящение знаменитому гению прошлого. Судьба и творчество Караваджо отличаются ошеломительными взлетами и падениями, неожиданными контрастами и противоречиями, гениальными открытиями и достижениями. Будучи революционером в искусстве, он не всегда был понятен современниками. Караваджо на протяжении всей жизни путешествовал по Италии в поисках удачи и вдохновения, скрываясь от недоброжелателей, попадавшихся на его непростом пути. Милан, Венеция, Рим, Неаполь, Мальта, Сицилия составляют маршрут его исканий. Умерев в возрасте 38 лет в изгнании, Караваджо оставил потомкам неисчерпаемое наследие реалистической живописи, изменившей навсегда историю европейского искусства. Фильм перенесет зрителя в крупнейшие музеи Италии, где собрана уникальная коллекция работ итальянского реформатора. Перед зрителем в новом свете предстанут такие великие картины Караваджо, как «Мальчик, укушенный ящерицей», «Больной Вакх», «Призвание апостола Матфея», «Юдифь и Олоферн», «Медуза», «Давид с головой Голиафа», «Семь деяний милосердия». Повествование в фильме ведется на двух уровнях. С одной стороны, зрителю представят результаты научного исследования работ Караваджо. Искусствоведы Клаудио Стринати, Мина Грегори и Розелла Водрет раскроют тайны жизни и творчества великого европейского художника. С другой стороны, на экране предстанут зрелищные постановочные сцены, иллюстрирующие ключевые моменты биографии Караваджо. С их помощью зритель перенесется в художественный мир гениального живописца и переживет вместе с ним его непростую судьбу. В российской версии яркий образ Караваджо оживет благодаря голосу знаменитого российского актера и режиссера Владимира Епифанцева. Фильм снят в сверхвысоком 8K-разрешении, что позволит зрителю различить каждую деталь и прочувствовать необыкновенный стиль мастера. «Караваджо: Душа и кровь» — новаторская документальная картина, переносящая зрителя во вселенную гениального Караваджо, чье искусство остается востребованным и актуальным по сей день.

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