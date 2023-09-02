Как украсть реку

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Пак Дэ Мин

Актеры: Ю Сын Хо, Чо Чжэ Хен, Ко Чхан Сок, Ра Ми Ран, Чон Сок Хо, Со Е Чжи, Ен У Чжин, Ким Мин Сок, Ли Гю Хен

Жанр: Исторический, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 120 минут

Мошенник Ким Сон-даль, перед обаянием и умом которого никто не может устоять, собирается провернуть очередную аферу. По сложности она превосходит все его предыдущие проекты. Чтобы совершить задуманное, ему предстоит отправиться в удивительное путешествие и украсть реку!