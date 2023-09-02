Как украсть реку
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Пак Дэ Мин
Актеры:
Ю Сын Хо, Чо Чжэ Хен, Ко Чхан Сок, Ра Ми Ран, Чон Сок Хо, Со Е Чжи, Ен У Чжин, Ким Мин Сок, Ли Гю Хен
Жанр:
Исторический, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
120 минут
Мошенник Ким Сон-даль, перед обаянием и умом которого никто не может устоять, собирается провернуть очередную аферу. По сложности она превосходит все его предыдущие проекты. Чтобы совершить задуманное, ему предстоит отправиться в удивительное путешествие и украсть реку!
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
18 сентября, понедельник 00:00
7 - 13 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября