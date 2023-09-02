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Как украсть реку

Как украсть реку

Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Пак Дэ Мин
  
Актеры:
Ю Сын Хо, Чо Чжэ Хен, Ко Чхан Сок, Ра Ми Ран, Чон Сок Хо, Со Е Чжи, Ен У Чжин, Ким Мин Сок, Ли Гю Хен
  
Жанр:
Исторический, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
120 минут
  

Мошенник Ким Сон-даль, перед обаянием и умом которого никто не может устоять, собирается провернуть очередную аферу. По сложности она превосходит все его предыдущие проекты. Чтобы совершить задуманное, ему предстоит отправиться в удивительное путешествие и украсть реку!

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