Истории призраков
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 31.05.2018
Режиссер:
Джереми Дайсон, Энди Найман
Актеры:
Алекс Лоутер, Мартин Фриман, Энди Найман, Джилл Халфпенни, Николас Барнс, Джейк Дейвис, Пол Уайтхаус, Кобна Холдбрук-Смит, Лесли Харкорт
Жанр:
ужасы, драма
Продолжительноcть:
98 мин
Профессор Гудман — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берется за них с воодушевлением. Профессору предстоит раскрыть три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли всё происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный профессором разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?