Истории призраков

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 31.05.2018

Режиссер: Джереми Дайсон, Энди Найман

Актеры: Алекс Лоутер, Мартин Фриман, Энди Найман, Джилл Халфпенни, Николас Барнс, Джейк Дейвис, Пол Уайтхаус, Кобна Холдбрук-Смит, Лесли Харкорт

Жанр: ужасы, драма

Продолжительноcть: 98 мин

Профессор Гудман — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берется за них с воодушевлением. Профессору предстоит раскрыть три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли всё происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный профессором разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?