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Истерия

Истерия

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.05.2018
 
Режиссер:
Дэннис Илиадис
  
Актеры:
Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Каллэн Мулвей, Патришия Кларксон, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин, Браден Фицджералд, Келли Барксдэйл, Коуди Салливан, Марти Эли Шварц
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все — в его голове?

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