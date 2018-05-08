Истерия
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 10.05.2018
Режиссер:
Дэннис Илиадис
Актеры:
Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Каллэн Мулвей, Патришия Кларксон, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин, Браден Фицджералд, Келли Барксдэйл, Коуди Салливан, Марти Эли Шварц
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
96 мин
Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все — в его голове?
Сегодня
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 мая, суббота
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 мая, воскресенье
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 мая, понедельник
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 мая, вторник
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 мая, среда
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
00:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
00:00
12 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
00:00
13 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
14 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
15 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
16 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00