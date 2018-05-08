Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 10.05.2018

Режиссер: Дэннис Илиадис

Актеры: Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Каллэн Мулвей, Патришия Кларксон, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин, Браден Фицджералд, Келли Барксдэйл, Коуди Салливан, Марти Эли Шварц

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 96 мин

Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все — в его голове?