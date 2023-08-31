Искусство по понятиям

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Николь Паоне

Актеры: Сэмюэль Л.Джексон, Джо Манганьелло, Майя Хоук, Ума Турман, Деби Мазар, Мэттью Маэр, Майк Дойл, Марианна Рендон, Ларри Пайн, Джионна Даддио, Дри Хемингуэй, Дженнифер Ким, Беттина Скай

Жанр: Триллер, Комедия

Продолжительноcть: 98 минут

Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.