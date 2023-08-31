Искусство по понятиям
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Николь Паоне
Актеры:
Сэмюэль Л.Джексон, Джо Манганьелло, Майя Хоук, Ума Турман, Деби Мазар, Мэттью Маэр, Майк Дойл, Марианна Рендон, Ларри Пайн, Джионна Даддио, Дри Хемингуэй, Дженнифер Ким, Беттина Скай
Жанр:
Триллер, Комедия
Продолжительноcть:
98 минут
Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.
Сегодня
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20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
20 апреля - 13 сентября
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13 - 20 сентября
18 сентября, понедельник 00:00
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