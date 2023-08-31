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Искусство по понятиям

Искусство по понятиям

Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Николь Паоне
  
Актеры:
Сэмюэль Л.Джексон, Джо Манганьелло, Майя Хоук, Ума Турман, Деби Мазар, Мэттью Маэр, Майк Дойл, Марианна Рендон, Ларри Пайн, Джионна Даддио, Дри Хемингуэй, Дженнифер Ким, Беттина Скай
  
Жанр:
Триллер, Комедия
  
Продолжительноcть:
98 минут
  

Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.

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