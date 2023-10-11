Исчезнувшая в звездах

Премьера: 12.10.2023

Режиссер: Цуй Жуй, Лю Сян

Актеры: Чжу Илун, Ни Ни, Дженис Мань, Ду Цзян, Кай Хуан, Чэнь Мэнци, Скотти Боб Кокс

Жанр: Детективы, Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 121 минута

Супруга главного героя таинственно исчезает во время поездки на курортный остров в честь годовщины свадьбы. Отчаявшийся муж ищет ее повсюду, но внезапно появляется женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая жена. Когда за дело берется известный адвокат, начинают всплывать новые страшные секреты, но на решение этой загадки осталось всего четыре дня.