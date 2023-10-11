Исчезнувшая в звездах
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Цуй Жуй, Лю Сян
Актеры:
Чжу Илун, Ни Ни, Дженис Мань, Ду Цзян, Кай Хуан, Чэнь Мэнци, Скотти Боб Кокс
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
121 минута
Супруга главного героя таинственно исчезает во время поездки на курортный остров в честь годовщины свадьбы. Отчаявшийся муж ищет ее повсюду, но внезапно появляется женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая жена. Когда за дело берется известный адвокат, начинают всплывать новые страшные секреты, но на решение этой загадки осталось всего четыре дня.
Сегодня
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 октября, понедельник
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 октября, вторник
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 октября, среда
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
21:50
15 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
16 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
21:55
17 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
21:55
18 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
22:30
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